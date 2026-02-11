El Mundo

Nueve muertos por tiroteo en una escuela en Canadá

Nueve personas murieron el martes en una remota área del oeste de Canadá. Lo que se sabe hasta ahora.

Por AFP
Captura de pantalla de un video proporcionado por el periodista local Trent Ernst que muestra el edificio de la escuela secundaria y preparatoria donde tuvo lugar un tiroteo, que dejó al menos nueve personas muertas en Columbia Británica
Captura de pantalla de un video proporcionado por el periodista local Trent Ernst que muestra el edificio de la escuela secundaria y preparatoria donde tuvo lugar un tiroteo, que dejó al menos nueve personas muertas en Columbia Británica (TRENT ERNST/AFP)







Canadátiroteo masivo
