El Mundo

‘Entrar en Oriente Medio es la peor decisión que se ha tomado jamás’, escribió Trump en 2019; hoy bombardea Irán

La ofensiva contra Irán contradice la promesa que impulsó Donald Trump y abre una fractura en su base del movimiento MAGA a meses de las elecciones

EscucharEscuchar
Por AFP
En la imagen Donald Trump sobre un podio con un micrófono
Donald Trump varió su postura sobre "entrar a Oriente Medio", en el 2019 dijo que era "la peor decisión que se ha tomado jamás". (AFP/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TrumpEstados UnidosguerrasIránMAGA
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.