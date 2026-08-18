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‘Endeudados para subsistir’: argentinos se hunden en préstamos impagables

El estancamiento de los ingresos y el alza en las tarifas de servicios llevaron a 5,8 millones de personas a caer en atrasos de pago en Argentina

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Por AFP
Los atrasos en los pagos de los hogares argentinos se triplicaron en 12 meses y alcanzaron en 2026 su nivel más alto en 20 años, durante el gobierno de Javier Milei.
Los atrasos en los pagos de los hogares argentinos se triplicaron en 12 meses y alcanzaron en 2026 su nivel más alto en 20 años, durante el gobierno de Javier Milei. (JUAN MABROMATA/AFP)







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