Milei promulga ley para que argentinos ingresen al sistema bancario los ‘dólares debajo del colchón’

Los argentinos, marcados por sucesivas crisis económicas, desconfían del sistema bancario y suelen ahorrar en dólares en efectivo como refugio ante la inflación

Por AFP
Javier Milei
Milei había lanzado un blanqueo en 2024, con el que logró ingresar al sistema bancario más de $20.000 millones. (STRINGER/AFP)







