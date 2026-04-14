El Mundo

Encarcelan a un hombre en primera condena por relaciones entre personas del mismo sexo en Senegal

Senegal ha realizado decenas de detenciones bajo esta legislación, que entró en vigor a finales de marzo.

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Por AFP
El ministro del Interior y de Seguridad Pública de Senegal, Mouhamadou Bamba Cissé (centro), habla en el Parlamento en Dakar el 11 de marzo de 2026, mientras el Parlamento senegalés examina un proyecto de ley para endurecer las penas por homosexualidad.
El ministro del Interior y de Seguridad Pública de Senegal, Mouhamadou Bamba Cissé (centro), habla en el Parlamento en Dakar el 11 de marzo de 2026, mientras el Parlamento senegalés examina un proyecto de ley para endurecer las penas por homosexualidad. (SEYLLOU/AFP)







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