El Mundo

Senegal intensifica drásticamente la represión de la homosexualidad

Senegal está intensificando la represión de la homosexualidad. ¿Por qué ahora y cuáles son las nuevas penas?

EscucharEscuchar
Por AFP
El lago rosa de Senegal se tornó verde tras lluvias e intervención humana. Su ecosistema ahora enfrenta un serio riesgo de desaparición.
Senegal ha afrontado críticas por su restricción a los derechos humanos. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Senegalhomosexualidadderechos humanos
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.