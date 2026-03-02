El Mundo

En Cuba, diez panameños fueron detenidos por presunta operación encubierta

El Ministerio del Interior de Cuba afirma que los ciudadanos de Panamá planeaban difundir mensajes contra el orden constitucional a cambio de dinero

Por AFP
La guardia costera de Cuba informó el 25 de febrero de 2026 que abatió a cuatro personas e hirió a otras seis que viajaban en una lancha rápida registrada en Estados Unidos
La guardia costera de Cuba informó el 25 de febrero de 2026 que abatió a cuatro personas e hirió a otras seis que viajaban en una lancha rápida registrada en Estados Unidos. (ADALBERTO ROQUE/AFP)







