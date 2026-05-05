El Mundo

Empleados de Google rechazan posible uso militar de su tecnología

El uso de la IA con fines militares ha suscitado recientemente un acalorado debate entre el Departamento de Defensa estadounidense y uno de sus proveedores, Anthropic.

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Por AFP
Google presentó cambios en sus reglas para frenar el secuestro del botón de retroceso en sitios web. Las páginas infractoras perderán visibilidad en junio.
Empleados de Google quieren sindicalizarse para evitar uso militar de sus herramientas. (Canva stocks/AS Photography de Pexels / AS Photography de Pexels)







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AFP

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