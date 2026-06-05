El Mundo

Emmanuel Macron dice que ‘es el momento’ de reanudar el diálogo con Rusia

Emmanuel Macron lanzó una inesperada propuesta para reactivar el diálogo de paz entre Rusia y Ucrania. El mandatario francés descartó un viejo plan.

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Por AFP
Zelensky y Macron
Reunión de Zelenski y Macron en diciembre. (STEPHANE DE SAKUTIN/AFP)







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AFP

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