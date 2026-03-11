Emmanuel Macron dice no tener pruebas de minas iraníes en el Estrecho de Ormuz

El presidente francés , Emmanuel Macron, dijo que “no tenía confirmación” de que Irán estuviera colocando minas marinas en el Estrecho de Ormuz.

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que “no tenía confirmación” de que Irán estuviera colocando minas marinas en el Estrecho de Ormuz luego de informes de que Teherán estaba minando la vía fluvial clave prácticamente cerrada por la guerra en Medio Oriente.

“No tengo confirmación de esto, ni de los servicios asociados ni de nuestros propios servicios”, dijo Macron después de una videollamada con los líderes del G7.

Estados Unidos dijo que había destruido barcos minadores iraníes cerca de la vía fluvial estratégica por donde pasa una quinta parte del petróleo del mundo.

Macron agregó que las capacidades militares de Irán se habían debilitado pero no “reducidas a cero” en los ataques estadounidenses e israelíes contra la república islámica.

“Ya se han infligido daños considerables a las capacidades balísticas militares de Irán, pero continúa atacando a varios países de la región y, por lo tanto, sus capacidades no se han reducido a cero”, dijo.

Agregó que dejó en manos del presidente estadounidense, Donald Trump, “aclarar tanto sus objetivos finales como el ritmo que quiere establecer para las operaciones” lanzadas con Israel el 28 de febrero.