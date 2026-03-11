El Mundo

Emmanuel Macron dice no tener pruebas de minas iraníes en el Estrecho de Ormuz

El mandatario francés afirma que las capacidades militares de Irán han sido debilitadas, pero advierte que aun puede atacar en la región

Por AFP
El presidente francés , Emmanuel Macron, dijo que “no tenía confirmación” de que Irán estuviera colocando minas marinas en el Estrecho de Ormuz. (MANON CRUZ/AFP)







FranciaEmmanuel MacronEstrecho de OrmuzIrán
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

