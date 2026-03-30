El Mundo

Embajada de Estados Unidos en Venezuela reanuda operaciones tras siete años

La apertura se da luego de siete años de de relaciones diplomáticas interrumpidas entre ambos países

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Por AFP
La embajada de los Estados Unidos en Caracas, Venezuela, el 12 de marzo del 2019. Foto: AFP (JUAN BARRETO/AFP)







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