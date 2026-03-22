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Elon Musk impulsa proyecto para fabricar sus propios chips de inteligencia artificial

Elon Musk anunció Terafab, una planta en Texas para fabricar chips de IA y robótica. El proyecto, unión de Tesla y SpaceX, busca producir un teravatio de cómputo

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Por AFP
Elon Musk en una reunión en el Capitolio con Donald Trump, en el contexto de su rol actual como líder de una comisión de eficacia gubernamental.
Elon Musk anunció Terafab, una planta en Texas para fabricar chips de IA y robótica. El proyecto, unión de Tesla y SpaceX, busca producir un teravatio de cómputo. (ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP)







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