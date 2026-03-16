Tecnología

Elon Musk reconstruye su IA desde cero tras salidas de cofundadores e ingenieros clave

La empresa de inteligencia artificial de Elon Musk enfrenta una fuerte reestructuración tras la salida de cofundadores y varios ingenieros sénior

EscucharEscuchar
Por Europa Press
Grok es el chatbot de IA que Elon Musk implementó en X, el antiguo Twitter.
xAI pierde cofundadores y ejecutivos clave. Elon Musk reorganiza la empresa y lanza una campaña de contratación para reforzar el equipo. (LIONEL BONAVENTURE/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaInteligencia artificialElon MuskGrok
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.