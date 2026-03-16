Elon Musk reconstruye su IA desde cero tras salidas de cofundadores e ingenieros clave

xAI pierde cofundadores y ejecutivos clave. Elon Musk reorganiza la empresa y lanza una campaña de contratación para reforzar el equipo.

El empresario Elon Musk afirmó que está reconstruyendo la empresa de inteligencia artificial xAI desde los cimientos. La decisión ocurre tras la salida de varios cofundadores y de ingenieros sénior que formaron parte del proyecto desde su inicio.

La compañía, responsable del chatbot Grok, nació en 2023 como una alternativa a herramientas como ChatGPT de OpenAI. El proyecto reunió a ejecutivos con experiencia en empresas como Google y Microsoft, además de investigadores académicos destacados.

Sin embargo, durante los últimos tres años, varios integrantes del equipo fundador abandonaron la empresa. Algunas salidas respondieron a despidos y otras a renuncias.

Las más recientes ocurrieron la semana anterior. Guodong Zhang, cofundador de xAI y responsable del producto de generación de imágenes, dejó la compañía. También salió el ingeniero Haotian Liu, quien colaboraba con Zhang en ese proyecto.

Estas salidas se sumaron a otras registradas en febrero. En ese momento abandonaron la empresa once ingenieros sénior, entre ellos los cofundadores Yhuai (Tony) Wu y Jimmy Ba. La situación generó dudas sobre el rumbo estratégico de la firma.

Como resultado de estos cambios, solo dos de los once fundadores originales permanecen en xAI. Se trata de Manuel Kroiss y Ross Nordeen, además del propio Musk, según reportes citados por medios como TechCrunch y Bloomberg.

Ante este escenario, Musk explicó en una publicación en la red social X que la compañía no se construyó correctamente en su primera etapa. Por esa razón decidió reorganizar la empresa desde su base. El empresario indicó que aplicará un proceso similar al que ejecutó durante la reestructuración de Tesla.

El director ejecutivo ya había adelantado esta estrategia en febrero. En ese momento sostuvo que, conforme una empresa crece, la estructura organizativa debe evolucionar. Según Musk, ese proceso implicó separarse de algunas personas.

Durante una reunión general citada por The New York Times, el empresario explicó que la reestructuración responde al tamaño que alcanzó la compañía. Afirmó que xAI ya opera a una escala que exige mayor eficiencia organizativa. También señaló que algunas personas se adaptan mejor a las etapas iniciales de una empresa que a fases posteriores.

Como parte del proceso de reconstrucción, Musk contrató la semana anterior a dos ejecutivos de la startup Cursor, especializada en programación con inteligencia artificial.

El empresario también indicó que trabaja con Baris Akis, encargado de talento en xAI, en una nueva campaña de contratación. El objetivo es ampliar el equipo con perfiles altamente especializados.

Según Musk, la empresa revisa registros de entrevistas pasadas para contactar nuevamente a candidatos prometedores que no fueron contratados en procesos anteriores.

Akis afirmó en una publicación en X que buscan reunir un equipo de ingenieros no convencionales. El objetivo es escalar la organización con la mayor densidad de talento del mundo, según señaló.

La reestructuración ocurre además en un contexto corporativo más amplio. Recientemente SpaceX adquirió xAI, lo que refuerza los cambios estratégicos que impulsa Musk dentro de la empresa dedicada al desarrollo de inteligencia artificial.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.