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Ella es la primera mujer que liderará la Iglesia Anglicana

La nueva arzobispa de Canterbury asume el cargo tras la dimisión de Justin Welby y en medio de divisiones internas en la comunión anglicana

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Por AFP
Sarah Mullally se convierte en la primera arzobispa de Canterbury y líder de la Iglesia Anglicana.
Sarah Mullally se convierte en la primera arzobispa de Canterbury y líder de la Iglesia Anglicana. (Archbishop of Canterbury/Archbishop of Canterbury)







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