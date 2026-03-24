Reino Unido toma decisión clave sobre el UK ETA que afecta a costarricenses

Todos los costarricenses y ciudadanos de otros países que no requieren visa para ingresar al Reino Unido deben gestionar una autorización electrónica de viaje, conocida como UK ETA.
No obstante, a partir del próximo 8 de abril, habrá un cambio importante en el proceso, según anunció la Embajada del Reino Unido en Costa Rica.
Desde esa fecha, todos los solicitantes de la autorización electrónica deberán pagar 20 libras esterlinas, en lugar de las 16 libras esterlinas que cuesta actualmente el trámite.
Traducido en dólares, el UK ETA pasa de costar aproximadamente $20 a $25.
Este trámite es un requisito obligatorio para visitar Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. También es necesario para realizar escalas, en caso de que deba pasar por migración; por ejemplo, si el siguiente vuelo sale desde otro aeropuerto.
Tiene una vigencia de dos años o hasta que venza el pasaporte, lo que ocurra primero, y permite permanecer en el Reino Unido hasta seis meses por cada visita.
En este enlace le muestro el paso a paso para solicitar el UK ETA, el cual puede obtener en pocos minutos. El pago debe realizarse con tarjeta de crédito o débito.