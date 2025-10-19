El Mundo

Elecciones presidenciales en Bolivia: país elige rumbo político tras 20 años de gobiernos socialistas

Más de 7,9 millones de bolivianos deciden entre el exmandatario Jorge Quiroga y el senador Rodrigo Paz

Por AFP
Bolivia se alista para decidir a su próximo presidente este domingo 19 de octubre, en una segunda vuelta que enfrenta a Rodrigo Paz Pereira (izquierda) y Jorge “Tuto” Quiroga (derecha).
Bolivia se alista para decidir a su próximo presidente este domingo 19 de octubre, en una segunda vuelta que enfrenta a Rodrigo Paz Pereira (izquierda) y Jorge “Tuto” Quiroga (derecha). (AFP/AFP)







