Elecciones en Honduras: la diferencia entre dos candidatos es de 10.000 votos en nuevo corte de este martes

Nasralla aventaja en poco más de 10 mil votos al Asfura

Por Sebastián Sánchez
Salvador Nasralla (C), candidato presidencial hondureño por el opositor Partido Liberal, viste una camiseta con la leyenda "JOH Nunca Más", en referencia al expresidente Juan Orlando Hernández, durante una conferencia de prensa en Tegucigalpa el 28 de noviembre de 2025. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el viernes que indultará al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien fue declarado culpable de narcotráfico y sentenciado a 45 años de prisión en Estados Unidos.
Salvador Nasralla va a la cabeza en las elecciones en Honduras. (ORLANDO SIERRA/AFP)







