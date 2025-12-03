Elecciones en Honduras: la diferencia entre dos candidatos es de 10.000 votos en nuevo corte de este martes

Salvador Nasralla va a la cabeza en las elecciones en Honduras.

El presentador de televisión Salvador Nasralla (Partido Liberal) aumentó su ventaja sobre el empresario Nasry Asfura (Partido Nacional), candidato apoyado por Donald Trump, al reanudarse este martes el conteo de votos de las elecciones presidenciales en Honduras.

Nasralla, un presentador de televisión de 72 años, obtiene 40,17% (888.240) de votos frente a Asfura, empresario de 67 años, con 39,70% (877.967 votos).

La diferencia es de 10,273 votos con el 69,62% de las actas electorales escrutadas.

En tercer lugar, la izquierdista del partido Libertad y Refundación (oficialista), Rixi Moncada, tiene con 19,06% (421.601 votos).

El escrutinio de los comicios generales se reactivó la tarde del martes, luego de ser interrumpido la madrugada del lunes.

En los primeros cortes, Nasralla, del Partido Liberal (PL), se hallaba en segundo puesto, aunque prácticamente en empate técnico con Asfura, del conservador Partido Nacional (PN).

Nasry Asfura tiene el apoyo de Donald Trump. (LUCAS AGUAYO/AFP)

Trump, quien intervino directamente en los comicios celebrados el domingo, apoya decididamente a Asfura y advirtió el lunes de “consecuencias graves” si en Honduras deciden “cambiar los resultados” de las presidenciales.

Ante el emplazamiento de Trump para que se concluya el escrutinio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) explicó este martes que se registraron “problemas técnicos” en la empresa contratada para la divulgación de resultados.

La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, anunció que se estaban subsanando los problemas para reanudar el proceso y proclamar al ganador en el plazo legal de máximo un mes después de la votación.

“Habrá resultados definitivos y legítimos”, subrayó Hall.

Apenas reanudado el recuento de votos, se desató la euforia en la sede del Partido Liberal, donde los seguidores de Nasralla agitaban banderas roji-blancas de su agrupación.