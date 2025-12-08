El Mundo

Elecciones en Honduras 2025: paralizada la difusión de resultados por segundo día consecutivo

Unas 7.766 actas estarían pendientes de procesamiento. Con el 88,6% de los votos escrutados, Nasry Asfura está arriba con el 40,19%

Por AFP
El candidato Nasry Asfura, apoyado por el presidente estadounidense Donald Trump, y su rival Salvador Nasralla, también de derecha, mantienen este lunes una cerrada lucha por el triunfo en las elecciones presidenciales de Honduras.
Con el 88,6% de las actas de votación escrutadas, Nasry Asfura tiene el 40,19% de los votos, frente a un 39,49% de Salvador Nasralla, según el CNE. (AFP/AFP)







