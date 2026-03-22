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El Vaticano solicita a las organizaciones católicas dejar de invertir en minería. Cardenal señala tensiones sociales y daños ambientales

Iniciativa global pide a instituciones católicas romper vínculos con la minería y priorizar inversiones éticas y sostenibles

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Por AFP y O Globo / Brasil / GDA
Papa León XIV pronuncia su discurso semanal en el cual habla de la situación entre Israel y la Ciudad de Gaza.
La Santa Sede promueve desinversión minera por efectos sociales y ambientales, y advierte sobre presión de la inteligencia artificial. (ALBERTO PIZZOLI/AFP)







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