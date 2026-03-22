El Vaticano solicita a las organizaciones católicas dejar de invertir en minería. Cardenal señala tensiones sociales y daños ambientales

La Santa Sede promueve desinversión minera por efectos sociales y ambientales, y advierte sobre presión de la inteligencia artificial.

El Vaticano promovió una iniciativa global que pide a instituciones católicas retirar sus inversiones del sector minero. La medida busca priorizar actividades con criterios éticos y menor impacto ambiental.

El proyecto se articula a través de la red Iglesias y Minería de América Latina, activa desde el 2013. Esta organización denuncia la violencia vinculada a la expansión minera. Cuenta con el respaldo de más de 40 instituciones.

Los coordinadores instaron a organizaciones católicas a romper vínculos financieros con la minería. No detallaron el alcance de la medida ni plazos de aplicación.

El cardenal italiano Fabio Baggio, jerarca del área ambiental del Vaticano, señaló que la expansión minera provocó tensiones sociales y daños ambientales en distintas regiones del mundo. Indicó que es necesario escuchar a las comunidades afectadas por estas actividades.

El obispo brasileño Vicente Ferreira advirtió sobre el aumento en la demanda de minerales. Relacionó este fenómeno con el crecimiento de la inteligencia artificial. Explicó que tecnologías actuales requieren minerales como el cobalto para fabricar baterías y componentes informáticos.

El religioso también planteó que existe una contradicción entre los principios de la Iglesia y las alianzas con proyectos que afectan territorios. En ese contexto, calificó estas prácticas como moralmente cuestionables y contrarias a la defensa de los más vulnerables.

La iniciativa se inspira en la encíclica Laudato Si’, publicada en 2015 por el papa Francisco. Este documento desarrolla el concepto de ecología integral. En 2020, el Vaticano ya había solicitado dejar inversiones en combustibles fósiles y armamento. El papa León XIV mantuvo esa línea. Defendió la protección de la naturaleza y los derechos laborales.

El cardenal guatemalteco Álvaro Ramazzini expuso el caso de la explotación de oro en Guatemala. Señaló que las ganancias se trasladan a países del norte. Mientras tanto, las comunidades locales enfrentan contaminación por sustancias como el cianuro.

Las autoridades religiosas insistieron en que la legalidad de las actividades no siempre coincide con la justicia social. Subrayaron la necesidad de atender a poblaciones afectadas en América del Sur, África y Asia.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y de una agencia de noticias, y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.