El Vaticano intentó convencer a Estados Unidos de que Maduro fuera asilado en Rusia

Cardenal Pietro Parolin buscaba prevenir violencia en Venezuela, informa ‘The Washington Post’.

Por Fernando Chaves Espinach
El cardenal Pietro Parolin buscó una salida diplomática para Nicolás Maduro en busca de prevenir violencia en Venezuela.
El cardenal Pietro Parolin buscó una salida diplomática para Nicolás Maduro en busca de prevenir violencia en Venezuela. (AFP/Montaje de La Nación)







Donald TrumpVaticanoPietro ParolinNicolás MaduroVenezuelaEstados UnidosMarco Rubio
