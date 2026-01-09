El Vaticano intentó convencer a Estados Unidos de que Maduro fuera asilado en Rusia

En las últimas semanas antes de la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela, el Vaticano hizo intentos por prevenir la violencia y la desestabilización del país sudamericano. Según un reportaje de The Washington Post, el influyente cardenal Pietro Parolin trató de mediar para entender el alcance de la intervención que se realizaría y asegurar una salida diplomática para el dictador Nicolás Maduro.

De hecho, de acuerdo con documentos obtenidos por el medio estadounidense, Parolin buscó reiteradamente una conversación con el secretario de Estado, Marco Rubio, en aras de “evitar un derramamiento de sangre y la desestabilización en Venezuela“.

El Post relata que, en Navidad, el cardenal citó al embajador de Donald Trump en el Vaticano, Brian Burch, y le dijo que Rusia estaba “dispuesta a conceder asilo a Maduro”. Asimismo, “pidió a los estadounidenses paciencia para persuadir al dictador de aceptar esa oferta”.

Esfuerzos del Vaticano a última hora

Una persona familiarizada con la oferta rusa dijo al Post: “Lo que se le propuso a [Maduro] fue que se fuera y pudiera disfrutar de su dinero”. “Parte de ese planteamiento era que [el presidente Vladimir] Putin garantizaría su seguridad”, añadió.

Anteriormente, se había conocido que Maduro intentó buscar una vía diplomática para su salida del poder. De hecho, el propio presidente Trump dijo en Fox News, a horas del ataque a Caracas, que el venezolano había querido negociar, pero que él se negó.

Hasta 100 personas murieron en la incursión militar, que resultó en la captura de Maduro y su esposa, así como el paso al poder de Delcy Rodríguez.

Nicolás Maduro llegando a la DEA en Nueva York tras su captura (-/AFP)

La reunión en la Ciudad del Vaticano fue uno de muchos intentos de mediadores como Rusia, Catar, Turquía y otros por frenar la crisis y encontrar refugio para Maduro y prevenir violencia en Venezuela. Para preparar su reportaje, el medio estadounidense realizó entrevistas con más de 20 personas y consultó documentos desconocidos hasta ahora.

El Washington Post pidió reacciones a Estados Unidos, Rusia y el Vaticano. Los dos primeros no respondieron. “Es decepcionante que se hayan divulgado partes de una conversación confidencial que no reflejan con precisión el contenido de la conversación en sí, la cual tuvo lugar durante el período navideño”, dijo la oficina de prensa del Vaticano en un comunicado a The Post.

Parolin funge como secretario de Estado en el Vaticano y fue nuncio papal en Caracas y es el segundo al mando después del Papa. Anteriormente, también ha mediado ante el gobierno de Trump para buscar soluciones al conflicto entre Rusia y Ucrania.

En la reunión urgente de Navidad, Parolin sugirió que Estados Unidos fijara un plazo para la salida de Maduro, según el Post. El cardenal expresó que estaba “muy, muy, muy desconcertado por la falta de claridad sobre el objetivo final de Estados Unidos en Venezuela”, señalan los documentos consultados.