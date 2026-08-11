El Mundo

¿El terremoto de 7,4 en Colombia tuvo relación con el doble temblor de Venezuela? Servicio Geológico Colombiano explica

El evento sísmico en el territorio venezolano se registró el pasado 24 de junio y dejó al menos 6.301 muertos

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
Escombros quedaron sobre una calle de Manizales, Colombia, tras el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido este lunes 10 de agosto. El movimiento también se sintió en Ecuador y Panamá.
Escombros quedaron sobre una calle de Manizales, Colombia, tras el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido este lunes 10 de agosto. El movimiento también se sintió en Ecuador y Panamá. (JONH BONILLA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ColombiaTerremotoSismoVenezuela
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.