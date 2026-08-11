¿El terremoto de 7,4 en Colombia tuvo relación con el doble temblor de Venezuela? Servicio Geológico Colombiano explica

Escombros quedaron sobre una calle de Manizales, Colombia, tras el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido este lunes 10 de agosto. El movimiento también se sintió en Ecuador y Panamá.

Bogota, Colombia. Este lunes 10 de agosto, un potente terremoto de magnitud 7,4 sacudió a Colombia, uno de los más fuertes registrados en las últimas décadas. El epicentro del movimiento telúrico fue en Chocó y tuvo una profundidad de 103 a kilómetros. Además, el evento sísmico se localizó a 12 kilómetros de San José del Palmar, en dicho departamento.

El movimiento fue percibido además en Ecuador y Panamá.

Al menos 169 personas murieron y más de 900 resultaron heridas en el país por el movimiento telúrico, según un balance de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) publicado la noche del pasado lunes.

En medio de la tragedia, surgió un interrogante entre la ciudadanía sobre si este fenómeno sísmico tuvo relación con el doble temblor registrado en Venezuela, de magnitud 7,2 y 7,5, el pasado miércoles 24 de junio. El Servicio Geológico aclaró la inquietud.

¿Qué respondió el Servicio Geológico Colombiano sobre la relación entre el terremoto en Colombia y el doble sismo de Venezuela?

“No existe relación entre ambos eventos porque obedecen a dinámicas diferentes”, dijo el Servicio Geológico Colombiano a través de su cuenta de X.

Y agregó: “Mientras el sismo ocurrido en Venezuela fue más superficial y se asocia a la interacción de cizalla de la placa Caribe con la Sudamericana, que implica un movimiento lateral (transcurrente) de una con respecto a la otra; el sismo de hoy en Colombia es producto de la subducción (o hundimiento) de la placa de Nazca bajo la Sudamericana, con una profundidad de 103 km. Esto evidencia que los sismos son independientes”.

Cabe mencionar que el número de fallecidos en Venezuela por el doble terremoto del pasado 24 de junio alcanzó los 6.301, tras sumar otros 176 muertos con respecto al balance anterior, según cifras publicadas este lunes 10 de agosto por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

El también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, indicó que 73.356 personas han sido atendidas en hospitales.

El Banco Mundial estima en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos por los terremotos en este último país y advirtió recientemente que una reconstrucción lenta podría frenar la recuperación económica del país petrolero durante la próxima década.

Detalles del terremoto que sacudió Colombia este 10 de agosto

Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia son las principales ciudades que permanecen en alerta roja por la magnitud de los daños, y cuentan más de 80 edificios colapsados y seis aeropuertos con operaciones suspendidas. El presidente Abelardo De La Espriella declaró desastre de carácter nacional para atender la emergencia.

En Pereira hay 16 personas atrapadas en el Megacable (teleférico público), edificios colapsados y 15 puntos críticos en los que continúan las labores de rescate, mientras que el aeropuerto internacional Matecaña permanece cerrado por daños en su cubierta.

En Cali hay al menos 5.000 viviendas averiadas y colapsadas, 85 fallecidos y aproximadamente 885 heridos, según informó el alcalde.

Además, tres hospitales están colapsados y otros 18 presentan afectaciones; 39 centros educativos también resultaron afectados. Entretanto, la terminal aérea opera de manera restringida.