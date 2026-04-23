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El pulso por Ormuz escala: Irán y Estados Unidos tensan el paso clave del petróleo

Las restricciones al tránsito marítimo, el bloqueo de puertos y nuevos incidentes en el estrecho de Ormuz elevan la incertidumbre sobre el comercio energético y el futuro de las conversaciones diplomáticas.

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Por AFP
This screen grab taken from undated video footage released by Iran's Revolutionary Guards (IRGC) and made available via Iran's state broadcaster (IRIB) on April 23, 2026, shows IRGC naval forces allegedly boarding a ship attempting to cross the Strait of Hormuz. Iranian forces targeted three container ships on April 22, seizing two, global security monitors and the country's Revolutionary Guards said, the latest incidents to threaten a crucial trade route in the Middle East war. (Photo by IRIB TV / AFP) / - Israel OUT / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP - SOURCE: IRIB - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - NO RESALE - NO ACCESS ISRAEL MEDIA/PERSIAN LANGUAGE TV STATIONS OUTSIDE IRAN/ STRICTLY NO ACCESS BBC PERSIAN/ VOA PERSIAN/ MANOTO-1 TV/ IRAN INTERNATIONAL/RADIO FARDA - AFP IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY DIGITAL ALTERATIONS TO THE PICTURE'S EDITORIAL CONTENT
Esta imagen, capturada de un video sin fecha difundido por los Guardianes de la Revolución de Irán (IRGC) y distribuido por la televisora estatal iraní (IRIB) el 23 de abril de 2026, muestra presuntamente a fuerzas navales del IRGC abordando un buque que intentaba cruzar el estrecho de Ormuz. Foto: AFP (-/AFP)







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