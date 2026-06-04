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El presidente considera crear el ‘paseo Trump’ junto al Monumento a Lincoln

Por segundo día, Trump mostró el gráfico “Nuestro estanque es más grande que los rascacielos”, en el que compara la escala de otro cuestionado proyecto suyo con tres edificios famosos.

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Por AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostiene un gráfico en el que compara la altura del estanque reflectante (Reflecting Pool) del National Mall con la de varios rascacielos, mientras habla en el Despacho Oval de la Casa Blanca.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostiene un gráfico en el que compara la altura del estanque reflectante (Reflecting Pool) del National Mall con la de varios rascacielos, mientras habla en el Despacho Oval de la Casa Blanca. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)







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