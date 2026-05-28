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Casa Blanca presiona al Congreso para que apruebe billete con el rostro de Donald Trump: Así se vería

Tradición democrática de 150 años ha hecho que ningún mandatario aparezca en un billete, pero republicanos presionan por lograrlo.

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Por AFP
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, muestra un diseño propuesto de un billete de 250 dólares con la imagen del presidente Donald Trump durante una conferencia de prensa en la sala Brady de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 28 de mayo de 2026.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, muestra un diseño propuesto de un billete de 250 dólares con la imagen del presidente Donald Trump durante una conferencia de prensa en la sala Brady de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 28 de mayo de 2026. (KENT NISHIMURA/AFP)







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