El Mundo

El precio del petróleo y las bolsas mundiales hoy

El precio del petróleo genera cautela en los mercados mundiales, mientras inversionistas siguen de cerca la escalada del conflicto en Oriente Medio y su posible impacto en el suministro energético global.

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Por AFP
Pantallas bursátiles muestran la subida del Dow Jones, Nasdaq y S&P 500 en la Bolsa de Nueva York, impulsada por el alza de acciones de petroleras estadounidenses tras anuncios sobre Venezuela.
Inversionistas monitorean el comportamiento del petróleo y las bolsas internacionales ante la incertidumbre generada por el conflicto en Oriente Medio y sus posibles efectos en el suministro energético. (ANGELA WEISS/AFP)







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