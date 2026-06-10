El Mundo

‘El plan es vivir en la Luna’, dice científica de la NASA sobre Artemis

La Administradora Asociada de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA cuenta cómo se preparan para lograr esta hazaña

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Por AFP y Sebastián Araya Delgado
Dr. Nicola Nicky Fox ha dirigido 100 misiones de la NASA para explorar los secretos del universo, como el comportamiento en ingravidez y tan profundas como el origen del universo.
La doctora Nicola Nicky Fox ha dirigido 100 misiones de la NASA para explorar los secretos del universo, como el comportamiento en ingravidez y tan profundas como el origen del universo. (NASA/NASA)







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Sebastián Araya Delgado

Sebastián Araya Delgado

Estudiante de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Amante de la música y los videojuegos desde muy joven. Interesado en conflictos internacionales y mantener la paz entre países.

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