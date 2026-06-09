Ciencia

Artemis III despegará en 2027: la NASA ya reveló quiénes serán los astronautas de la misión

La agencia presentó a los cuatro astronautas que participarán en Artemis III, prevista para 2027

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Por Jailine González Gómez
El equipo está conformado por Bob Hines, Andre Douglas, Frank Rubio y Luca Parmitano.
El equipo está conformado por Andre Douglas, Frank Rubio, Luca Parmitano y Randy Bresnik. (NASA/Captura)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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