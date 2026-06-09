Artemis III despegará en 2027: la NASA ya reveló quiénes serán los astronautas de la misión

La NASA anunció este 9 de junio la tripulación de la misión Artemis III, prevista para despegar en 2027 como parte del programa Artemis.

El equipo está conformado por Andre Douglas, Frank Rubio, Luca Parmitano y Randy Bresnik, según informó la agencia durante una actividad realizada en el Centro Espacial Johnson, en Houston.

Artemis III será una misión tripulada en órbita terrestre baja que permitirá evaluar operaciones de encuentro y acoplamiento entre la nave Orion y vehículos comerciales desarrollados por SpaceX y Blue Origin. La prueba busca validar capacidades necesarias para futuras misiones de alunizaje.

La misión despegará desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, a bordo de un cohete SLS (Space Launch System). Los cuatro astronautas viajarán en la nave Orion, donde realizarán pruebas de sistemas y operaciones que servirán para preparar la siguiente fase del programa lunar.

Según la NASA, Artemis III tendrá como objetivo demostrar capacidades críticas para futuras misiones en la superficie de la Luna. Entre ellas figuran maniobras de encuentro y acoplamiento con vehículos comerciales, verificaciones integradas de sistemas de soporte vital, comunicaciones y propulsión.

La agencia también prevé realizar pruebas relacionadas con los nuevos trajes espaciales para actividades extravehiculares y evaluar el desempeño del sistema de acoplamiento de Orion.

Tras alcanzar la órbita terrestre baja, Orion utilizará su módulo de servicio construido en Europa para ajustar su trayectoria. La misión contempla además la participación de versiones de prueba de los sistemas de alunizaje humano Starship, de SpaceX, y Blue Moon Mark 2, de Blue Origin.

La NASA indicó que la tripulación permanecerá más tiempo a bordo de Orion que durante Artemis II, con el fin de ampliar la evaluación de los sistemas de soporte vital y recopilar información para futuras operaciones de exploración lunar.

La misión también permitirá probar una versión mejorada del escudo térmico de Orion durante el regreso a la Tierra.

Artemis III forma parte de la estrategia de la NASA para aumentar la frecuencia de sus misiones del programa Artemis. En febrero, la agencia anunció cambios en la planificación del programa, incluido el traslado de Artemis III a 2027 como una misión de prueba en órbita terrestre baja antes de una misión de alunizaje prevista para Artemis IV en 2028.

La NASA ha señalado que Artemis III servirá para reducir riesgos operativos y validar procedimientos antes de retomar los aterrizajes tripulados en la superficie lunar.