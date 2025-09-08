El Mundo

El peronismo derrota a Javier Milei y complica su rumbo hacia los comicios de octubre

El oficialismo de Javier Milei sufrió un duro revés en las legislativas de la provincia de Buenos Aires. Estos son los resultados de las elecciones.

Por AFP
El presidente argentino Javier Milei (izq.) y su hermana, la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei (der.), hacen un gesto durante el mitin de clausura del partido político La Libertad Avanza para las elecciones provinciales en Moreno, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 3 de septiembre de 2025. Los votantes de Buenos Aires participarán en las elecciones provinciales el 7 de septiembre de 2025. Estas votaciones son la primera prueba importante del apoyo a Milei desde que asumió el cargo en diciembre de 2023 con la promesa de reactivar la debilitada economía argentina mediante la reducción drástica del gasto público y la burocracia. (Foto de Luis ROBAYO / AFP)
Javier Milei reconoció la derrota en Buenos Aires y prometió acelerar sus políticas pese al revés electoral. (Foto de Luis ROBAYO / AFP) (LUIS ROBAYO/AFP)







