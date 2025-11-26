El Pentágono anuncia el envío de 500 militares más a Washington tras tiroteo 

Santo Domingo, República Dominicana. El pentágono envió al menos 500 militares a Washington tras tiroteo que dejó a dos soldados de la Guardia Nacional fallecidos y el cierre del aeropuerto Ronald Reagan de Washington D.C.

