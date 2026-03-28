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El papa León XIV denuncia en Mónaco los ‘abismos entre pobres y ricos’

En primera visita papal al principado en cinco siglos, León XIV pidió redistribuir riqueza y criticó “estructuras de pecado” ante príncipe Alberto II

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Por AFP
El papa León XIV saluda al llegar para oficiar la Santa Misa en el Estadio Luis II de Mónaco, este 28 de marzo. El papa León XIV denunció la creciente brecha entre ricos y pobres durante su visita a Mónaco, un paraíso para millonarios que resultó ser la elección sorpresiva para el primer viaje a Europa occidental de su pontificado.
El papa León XIV saluda al llegar para oficiar la Santa Misa en el Estadio Luis II de Mónaco, este 28 de marzo. El papa León XIV denunció la creciente brecha entre ricos y pobres durante su visita a Mónaco, un paraíso para millonarios que resultó ser la elección sorpresiva para el primer viaje a Europa occidental de su pontificado. (THIBAUD MORITZ/AFP)







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