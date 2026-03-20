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El emotivo encuentro del papa León XIV con unos recién casados de Costa Rica: esto fue lo que les dijo

Los ticos estaban de visita en el Vaticano y conversaron brevemente con el Sumo Pontífice

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Por Jessica Rojas Ch.
Papa León
Durante un evento en Ciudad del Vaticano, el papa León XIV sostuvo un breve pero emotivo encuentro con una pareja de recién casados de Costa Rica. (Archivo)







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Papa León XIV
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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