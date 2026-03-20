El emotivo encuentro del papa León XIV con unos recién casados de Costa Rica: esto fue lo que les dijo

Durante un evento en Ciudad del Vaticano, el papa León XIV sostuvo un breve pero emotivo encuentro con una pareja de recién casados de Costa Rica.

Una pareja de recién casados de Costa Rica fue protagonista de un emotivo encuentro con el papa León XIV.

Según se ve en un video que circula en redes sociales y del cual dio cuenta el medio Teletica.com, los ticos estaban de visita en el Vaticano y toparon con la suerte de ver en persona al Sumo Pontífice, quien sostuvo una pequeña pero potente conversación con ellos.

Juan Carlos, el esposo, saludó al Papa, y le comentó que eran de Costa Rica; ante esta información, el Santo Padre expresó: “¡Ah, Costa Rica!”. Juan Carlos le pidió un mensaje para nuestro país ante la situación de violencia que se vive en suelo tico. “Todos estamos en manos de construir puentes de paz y reconciliación”, le expresó el sacerdote.

Inmediatamente, el esposo le contó al Papa que estaban recién casados y le pidió la bendición. El Pontífice hizo el acto de bendecirlos.