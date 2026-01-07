El Mundo

El papa León XIV convoca su primer encuentro con cardenales de todo el mundo

León XIV recibió en el Vaticano a los cardenales para buscar cambios en la Iglesia Católica.

Por AFP
Papa León
Se trata de un consistorio “extraordinario”, lo cual significa que servirá para discutir asuntos eclesiales importantes. (FILIPPO MONTEFORTE/AFP)







