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El narco bombardea un pueblo de México hasta desalojarlo: Esta es su dura historia

Bombardeo con drones del narcotráfico destruyó una comunidad en Guerrero.

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Por AFP
“Familiares cargan un ataúd durante el funeral de miembros de un grupo mexicano de autodefensa tras un ataque perpetrado por presuntos integrantes del cártel de droga Los Ardillos en Alcozacán, estado de Guerrero, México, el 20 de mayo de 2026.
“Familiares cargan un ataúd durante el funeral de miembros de un grupo mexicano de autodefensa tras un ataque perpetrado por presuntos integrantes del cártel de droga Los Ardillos en Alcozacán, estado de Guerrero, México, el 20 de mayo de 2026. (YURI CORTEZ/AFP)







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