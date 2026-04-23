El Mundo

El misterio del violín de 10 millones de euros: sospechan que reapareció en Francia

El instrumento de cuerdas tiene actualmente un valor estimado en más de 10 millones de euros (más de 11,7 millones de dólares)

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Por AFP y Sebastián Araya Delgado
Ric Heinl contempla el violín conocido como "Solomon, Ex-Lambert", fabricado por Antonio Stradivari en 1729, tras adquirirlo en Christie's en Nueva York, el lunes 2 de abril de 2007. Esta foto es con fines ilustrativos. (BEBETO MATTHEWS)







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Sebastián Araya Delgado

Sebastián Araya Delgado

Estudiante de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Amante de la música y los videojuegos desde muy joven. Interesado en conflictos internacionales y mantener la paz entre países.

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