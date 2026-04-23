El misterio del violín de 10 millones de euros: sospechan que reapareció en Francia

Ric Heinl contempla el violín conocido como "Solomon, Ex-Lambert", fabricado por Antonio Stradivari en 1729, tras adquirirlo en Christie's en Nueva York, el lunes 2 de abril de 2007. Esta foto es con fines ilustrativos.

Estrasburgo, Francia ¿Un Stradivarius expoliado por los nazis en Polonia reapareció a finales de marzo durante un concierto en el noreste de Francia? La experta Pascale Bernheim, que lo busca desde hace años, asegura que sí, aunque el origen del instrumento genera debate.

Este violín, fabricado por el célebre lutier italiano del Renacimiento Antonio Stradivari y desaparecido desde hace años, tiene actualmente un valor estimado en más de 10 millones de euros (más de 11,7 millones de dólares).

La experta cuenta a AFP que sus sospechas comenzaron tras leer la crónica del diario local Les Dernières Nouvelles d’Alsace sobre una velada el 31 de marzo en el museo Unterlinden de Colmar, en el noreste de Francia, que combinaba una cata de vinos y un concierto de violín.

El violonista Emmanuel Coopey tocó varios violines distintos, entre ellos tres antiguos: uno fabricado en “1624” por el lutier Niccolò Amati, otro “del taller de Antonio Guarneri fechado en 1735”... y “uno de 1719 de Antonio Stradivari, según el artículo del diario.

Antonio Stradivari fue el más prominente lutier italiano. La forma latina de su apellido, Stradivarius, se utiliza para referirse a sus instrumentos.

Copia de 1712 de un retrato de 1691 que posiblemente representa a Antonio Stradivari. Posiblemente una copia de Francesco Gialdisi a partir de un original anónimo, o una copia anónima de un original de Gialdisi. Véase aquí. Nótese la construcción barroca del instrumento y las proporciones alargadas características del período "allonge" de la carrera de Stradivari. (Francesco Gialdisi/Wikipedia)

“Estoy absolutamente convencida de que se trata del ‘Lauterbach’”, declara la presidenta de la asociación Musique et spoliations (Música y Expoliaciones), en referencia al violín robado en 1944 en Polonia y llamado así por uno de sus primeros propietarios.

Stradivarius “del periodo más bello”

Soldados nazis lo robaron en 1944 en el Museo Nacional de Varsovia, pero la última vez que fue visto fue a inicios de los años 1990 en Francia tras pasar años en la República Democrática Alemana, en la órbita soviética, según una investigación del diario Le Parisien.

Sólo existen nueve Stradivarius de 1719, de los cuáles dos están desaparecidos: el “Lauterbach” y otro apodado “Lautenschlager”.

Sin embargo, este último tiene una particularidad. Su tapa inferior está compuesta de dos tablas de madera, por lo que no puede ser el violín usado en Colmar, cuya parte posterior está fabricada con una sola, según la información del rotativo.

El organizador de la velada en Colmar es además el productor de conciertos de música clásica Emmanuel Jaeger, quien en 2017 se puso en contacto con la experta para investigar el origen de un violín en posesión de Jean-Christophe Graff, un lutier de Estrasburgo.

Este último pensaba que tenía un Vuillaume, de menor valor, hasta que, durante un coloquio, un reputado experto mundial, el británico Charles Beare (fallecido en 2025), le dijo: “Esto no es en absoluto un Vuillaume, es un Stradivarius y un Stradivarius del periodo más bello”, explica Pascale Bernheim.

A Graff le preocupaba tener en su posesión un violín expoliado, agrega la experta.

Investigación de Austria a Argentina

La especialista inició entonces sus investigaciones, identificó al propietario del “Lauterbach” antes de la Segunda Guerra Mundial, el industrial polaco Henryk Grohman --que lo había cedido al museo polaco antes de su muerte--, y localizó incluso a descendientes suyos en Austria y en Argentina.

Pero el origen del instrumento aún está por determinar con certeza.

“Que yo sepa, Beare evaluó en dos ocasiones el violín y posteriormente se sometió a un análisis dendrocronológico”, método que permite determinar en particular la edad de los objetos de madera, explica Bernheim.

Ni Emmanuel Jaeger ni el lutier de Estrasburgo respondieron a AFP.

El primero declaró, sin embargo, a Le Parisien que la experta se equivocaba. “No se trata del violín robado”, aseguró también el jueves en Les Dernières Nouvelles d’Alsace.

Según el organizador de la velada, el violín cedido para el concierto por el propietario del instrumento es otro Stradivarius de 1719.

“Errar es humano y puede que me equivoque”, replica Bernheim. Pero si se trata efectivamente de un Stradivarius de 1719, sin ser el Lauterbach, “en ese caso, que nos explique cuál es”.