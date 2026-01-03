Francia endurece exámenes para residencia y nacionalidad en medio de polémica por naturalización de los Clooney

La reforma migratoria francesa eleva requisitos de idioma e integración y coincide con la polémica por la ciudadanía otorgada a George Clooney, su esposa Amal Alamuddin Clooney y sus hijos.

Francia aplicó desde el 1 de enero nuevos requisitos para que extranjeros no europeos accedan a la residencia y a la nacionalidad, con dos exámenes obligatorios de idioma francés y conocimientos cívicos. La reforma coincidió con el debate político que provocó la naturalización del actor George Clooney, su esposa Amal Alamuddin Clooney y sus hijos.

La medida forma parte del Contrato de Integración Republicana (CIR), aprobado en enero de 2024, y busca reforzar las exigencias de integración para quienes deseen permanecer de manera prolongada o adquirir la ciudadanía francesa.

Desde este año, los exámenes se aplican a cualquier extranjero no europeo en situación regular que solicite por primera vez un permiso de residencia plurianual, de entre dos y cuatro años, o el estatus de residente permanente. También se exigen a quienes aspiren a la naturalización, además de la entrevista individual que ya rige.

El examen de conocimientos cívicos es pago, tiene una duración de 45 minutos y se realiza de forma digital en centros autorizados. Incluye 40 preguntas de opción múltiple sobre principios y valores de la República, derechos y deberes, sistema institucional y político, historia, geografía, cultura y vida en sociedad. Para aprobarlo se requiere un 80% de respuestas correctas. No existe límite de intentos, pero aprobar la prueba resulta indispensable para obtener permisos de larga duración.

En el ámbito lingüístico, las exigencias aumentaron. A diferencia del sistema anterior, que solo requería acreditar asistencia a cursos de francés, ahora se exige un diploma oficial que certifique un mayor dominio del idioma. El Estado dejó de financiar estas pruebas, cuyo costo oscila entre $100 y más de $200, según el nivel requerido.

Debate político por el caso Clooney

El endurecimiento de las reglas coincidió con la controversia por la reciente naturalización de George Clooney, su esposa y sus hijos, decisión que generó críticas dentro del propio Gobierno francés.

La ministra delegada de Interior, Marie-Pierre Vedrenne, señaló que este otorgamiento no envía el mensaje adecuado en un contexto de mayores exigencias de idioma e integración. También reconoció que parte de la población percibe una posible doble vara, al recordar que el actor admitió en diciembre dificultades con el francés pese a haber recibido unas 400 horas de clases.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, se distanció de esa postura y negó un trato privilegiado. Indicó que la decisión respondió a la ley vigente y a una resolución de la autoridad competente.

Las naturalizaciones se publicaron el fin de semana anterior en el Boletín Oficial. El Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que el caso cumple con todas las condiciones legales. Señaló que la familia Clooney acredita residencia permanente en Francia y contribuye al prestigio cultural e influencia internacional del país.

La Cancillería destacó el liderazgo de Clooney en la industria cinematográfica y la trayectoria de Amal Alamuddin Clooney como abogada especializada en derechos humanos, con colaboración frecuente con instituciones académicas y organizaciones internacionales con sede en Francia. También subrayó los vínculos personales, profesionales y familiares de la familia con el país.

La pareja adquirió en 2021 una casa de campo y un viñedo en Brignoles, en el sureste francés. Aunque no reside allí de forma permanente, Clooney describió la finca como uno de los lugares más felices para su familia.

El actor, de 64 años, nació en Kentucky. No quedó claro si conservó su ciudadanía estadounidense. Su esposa, de 47 años, nació en el Líbano, se crio en el Reino Unido y se nacionalizó francesa con su apellido de soltera. Sus hijos gemelos, Ella y Alexander, de 8 años, nacieron en Londres.

Trump también opinó

El presidente estadounidense Donald Trump se sumó a la polémica al criticar el otorgamiento de la nacionalidad francesa al actor. El mandatario, que apoya a partidos antimigrantes en Europa, ironizó sobre la decisión y cuestionó las posiciones políticas de Clooney, conocido por su respaldo a los demócratas.

En entrevistas recientes durante la promoción del film Jay Kelly, Clooney indicó que intenta aprender francés por su cuenta mediante una aplicación de idiomas, mientras su esposa e hijos dominan el idioma.

El contraste entre las nuevas exigencias para miles de extranjeros y la naturalización de una figura internacional reavivó el debate sobre integración, equidad y criterios de excepción, una discusión que continúa abierta en Francia.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.