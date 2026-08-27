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El mensaje guardado en los corales: Científicos descubren un fenómeno inédito en 1.000 años

Estudio en corales revela que El Niño es hoy más violento que en el último milenio. Descubra los riesgos y las zonas más amenazadas por este fenómeno

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Por AFP

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Científicos hallaron en aguas profundas de Costa Rica un coral que representa una nueva especie, género y familia.
Científicos hallaron en aguas profundas de Costa Rica un coral que representa una nueva especie, género y familia. (Zookeys/Divulgación)







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