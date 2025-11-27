El huevo de $25 millones: Subasta destaca joya llena de historia

Londres, Reino Unido. El Huevo de Invierno, una joya valorada en más de 25 millones de dólares, será subastado el próximo martes en Londres, anunció la casa Christie’s.

La joya fue encargada en 1913 a la Casa Fabergé por Nicolás II, último zar de Rusia, como regalo a su madre.

El ‘Winter Egg’ está tallado en un frágil cristal de roca y adornado con más de 4.500 diamantes.

Según la estimación de Christie’s, el precio podría alcanzar más de 20 millones de libras (25 millones de dólares),

El récord anterior para una joya similar se estableció en 2007, cuando el llamado huevo Rothschild, fue vendido por la misma casa por casi 9 millones de libras (unos 11,25 millones de dólares) a un coleccionista ruso.

La casa de joyería y orfebrería rusa Fabergé creó un total de 50 huevos para la familia imperial rusa con motivo de las fiestas de Pascua, antes de la caída del régimen en 1917.

Nicolás II fue ejecutado en 1918. Su madre, la emperatriz María Fiódorovna Románova, a quien le había regalado el ‘Winter Egg’, murió en Dinamarca en 1928.

“De esos 50 huevos, solo 43 siguen existiendo”, detalla Margo Oganesian, responsable del departamento de obras rusas de la casa de subastas.

El Huevo de Invierno de Nicolás II fue regalado por el zar a su madre en 1913. (HENRY NICHOLLS/AFP)

Los huevos creados por Fabergé son piezas poco comunes, pero el “Winter Egg” tiene un estatus aparte, según esta especialista.

Además de la opulencia del objeto, con sus 4.500 diamantes, es “la técnica y el saber hacer” utilizados lo que lo convierten en una pieza excepcional.

La joya fue trasladada de San Petersburgo a Moscú en los años 1920, donde fue vendida por los bolcheviques.

Allí lo compró un joyero londinense y, en 1949, se volvió a vender en una subasta en la capital británica.

“Durante 20 años, los expertos y especialistas lo perdieron de vista, hasta que fue redescubierto en 1994 y puesto a la venta por Christie’s en Ginebra”, explica Oganesian.

Ocho años más tarde, en 2002, se vendió de nuevo, esta vez en Nueva York, por 9,6 millones de dólares, un récord para los huevos creados por Fabergé.