El Mundo

El huevo de $25 millones: Subasta destaca joya llena de historia

La casa de subastas Christie’s anuncia histórica puja por una joya cargada de historia rusa.

EscucharEscuchar
Por AFP
El Huevo de Invierno del zar Nicolás II.
El Huevo de Invierno del zar Nicolás II. (HENRY NICHOLLS/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
RusiaNicolás IIhuevo Fabergéjoyasubasta
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.