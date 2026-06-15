El Mundo

El hijo de la princesa heredera de Noruega, condenado a cuatro años de cárcel por violación

La monarquía noruega enfrenta un nuevo escándalo tras la condena a prisión de Marius Borg Hoiby, hijo de la princesa Mette-Marit, por violaciones, violencia y otros cargos en un caso que ha conmocionado al país

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Por AFP
Marius Borg Høiby
Marius Borg Hoiby, de 29 años e hijo de la princesa heredera de Noruega, fue condenado en Oslo a cuatro años de cárcel por dos violaciones y otros delitos, mientras el tribunal rechazó su solicitud de libertad provisional.







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AFP

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