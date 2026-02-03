El Mundo

Hijo de la princesa heredera de Noruega se declara no culpable de violación en inicio de juicio

El hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega niega cargos de violación en un juicio que sacude a la monarquía. Enfrenta hasta 16 años de prisión.

Por AFP
Marius Borg Høiby
Marius Borg Høiby negó las cuatro acusaciones de violación entre 2018 y 2024 pero reconoció otros delitos.







