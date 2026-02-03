Hijo de la princesa heredera de Noruega se declara no culpable de violación en inicio de juicio

Marius Borg Høiby negó las cuatro acusaciones de violación entre 2018 y 2024 pero reconoció otros delitos.

Oslo, Noruega. Marius Borg Høiby, hijo de la princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, se declaró no culpable de las acusaciones de violación el martes, en el primer día de un sonado juicio que empaña gravemente la imagen de la realeza en el país nórdico.

Nacido de una relación anterior al matrimonio de su madre con el príncipe heredero Haakon en 2001, Høiby, con pantalón y suéter verdes y zapatos blancos, respondió murmurando para negar las cuatro acusaciones de violación entre 2018 y 2024.

Con el rostro inexpresivo, luciendo lentes gruesos y un pendiente, el joven de 29 años escuchó de pie la lectura de la acusación con 38 cargos, que podrían costarle una condena de hasta 16 años de prisión.

Høiby negó las acusaciones de violación pero reconoció, total o parcialmente, algunos cargos de violencia, amenazas, una infracción a la ley sobre estupefacientes y otros delitos de tráfico, en particular. En 2020, transportó 3,5 kg de marihuana, unos hechos reconocidos por el hijo de la princesa.

El domingo el joven fue puesto en detención preventiva por cuatro semanas a petición de la policía, “debido al riesgo de reincidencia” por las nuevas sospechas en su contra: atentar contra la integridad física, amenazas con un cuchillo y la violación de una prohibición de contacto con una persona.

Mientras la fiscalía detallaba las circunstancias de las presuntas violaciones y agresiones, el acusado, con la cabeza baja, agitaba nerviosamente las manos y las piernas.

Las violaciones —de las cuales figura una con penetración sexual que habría ocurrido durante unas vacaciones con el príncipe Haakon en las islas Lofoten en 2023—, se produjeron tras relaciones consentidas, a menudo después de noches de copas cuando las víctimas no estaban en condiciones de defenderse, según la acusación.

“Si Marius se declara no culpable (...), es sencillamente porque percibió el conjunto de los hechos como relaciones sexuales normales y consentidas”, rebatió la defensa.

El martes en la tarde estaba prevista la declaración de una presunta víctima. Høiby dará su versión el miércoles.

Justicia sin distinción

Antes del inicio del juicio oral, el fiscal Sturla Henriksbø afirmó a la AFP que Høiby no sería tratado “ni con más indulgencia ni con mayor severidad” por su lazo con la familia real.

Por su parte, la defensa criticó el “despliegue mediático negativo” y los comentarios que, según ella, contribuyen a condenar a su cliente por adelantado.

“El juicio debe dictarse en esta sala de audiencias, en ningún otro lugar”, subrayó Ellen Holager Andenæs.

Høiby había sido detenido el 4 de agosto de 2024 por sospecha de haber agredido a su pareja la noche anterior.

Días después, dijo haber actuado “bajo la influencia de alcohol y cocaína tras una discusión”, y aseguró que sufre “trastornos mentales” y que lucha “desde hace mucho contra la dependencia” de las drogas.

La investigación policial permitió hallar indicios de otros delitos, incluyendo la presunta violación de cuatro mujeres cuando no estaban en condiciones de defenderse, y que él, en algunos casos, filmó.

En total, siete personas son consideradas presuntas víctimas del hijo de Mette-Marit.

La identidad de esas personas permanece protegida, con la excepción de Nora Haukland, modelo e influencer, quien ha hablado públicamente de la violencia que dice haber sufrido.

Imagen dañada

Se trata del peor escándalo que haya conocido la familia real noruega hasta ahora. El caso ha erosionado la imagen de la institución, pese a la popularidad del rey Harald V y la reina Sonia, ambos de 88 años.

Según una encuesta publicada el martes por el canal TV2, más del 70% de los noruegos considera que la posición de la monarquía se ha debilitado en los últimos años, marcados también por otras controversias.

Casualmente, el Parlamento noruego votó ese mismo día, por una abrumadora mayoría, a favor de mantener el régimen monárquico en Noruega.

A este caso se sumó la aparición en al menos 1.000 ocasiones del nombre de Mette-Marit, la princesa heredera de 52 años y madre de Høiby, en los archivos publicados en Estados Unidos sobre Jeffrey Epstein.

Los mensajes entre ambos datan de 2011 a 2014, cuando ella ya estaba casada con el futuro rey de Noruega. Por entonces, Epstein ya había sido condenado en 2008 a algo más de un año de cárcel por prostitución de menores.

“Mostré falta de criterio y lamento profundamente haber tenido contacto con Epstein. Es simplemente vergonzoso”, declaró la princesa heredera en un comunicado enviado a AFP por el Palacio Real de Noruega.

El veredicto contra Høiby se espera para varias semanas después del fin del juicio, previsto para el 19 de marzo.