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El gesto que hizo llorar a la tripulación del Artemis II: un cráter lunar honra a una esposa fallecida por cáncer; vea el emotivo video

Otro cráter fue nombrado como ‘Integrity’, el nombre que han dado a su nave espacial

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Por AFP y Sebastián Sánchez
La histórica misión Artemis II permite ver la Luna desde un ángulo nunca antes presenciado. Astronautas describen diferencias que sorprenden a la ciencia.
La histórica misión Artemis II permite ver la Luna desde un ángulo nunca antes presenciado. Astronautas describen diferencias que sorprenden a la ciencia. (HANDOUT/AFP)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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