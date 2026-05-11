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El escándalo que no da tregua a la familia real noruega: Hijo de la princesa, acusado de violación, se prepara para veredicto

El hijo de la princesa Mette-Marit respondió por 40 cargos durante el juicio que se celebró a inicios de año.

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Por AFP
El príncipe heredero Haakon de Noruega asiste a una celebración del Día de la Liberación y de los Veteranos en la Fortaleza de Akershus, en Oslo, Noruega, el 8 de mayo de 2026.
El príncipe heredero Haakon de Noruega asiste a una celebración del Día de la Liberación y de los Veteranos en la Fortaleza de Akershus, en Oslo, Noruega, el 8 de mayo de 2026. (CORNELIUS POPPE/AFP)







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