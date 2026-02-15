El Mundo

El Carnaval de Río arranca con polémico homenaje a Lula da Silva en año electoral

El desfile de Acadêmicos de Niterói dedicado a Luiz Inácio Lula da Silva abrió el Carnaval en Río de Janeiro en medio de cuestionamientos de la oposición.

Por AFP
Integrantes de la escuela de samba Beija-Flor de Nilópolis se presentan durante la ceremonia oficial de apertura del Carnaval en Río de Janeiro.
Integrantes de la escuela de samba Beija-Flor de Nilópolis se presentan durante la ceremonia oficial de apertura del Carnaval en Río de Janeiro. (MAURO PIMENTEL/AFP)







