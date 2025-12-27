Cardúmenes gigantes sorprendieron a bañistas en famosa ciudad de Brasil y dejaron imágenes impactantes

Cardúmenes extensos recorrieron la Zona Sur de Río de Janeiro y generaron registros en redes en medio de explicaciones científicas sobre la surgencia.

Imensas manchas oscuras avanzaron por la zona costera de la Zona Sur de Río de Janeiro. Bañistas registraron el fenómeno desde drones y en buceos. Las tomas circularon en redes y despertaron amplia curiosidad.

Los grupos de peces circularon por áreas de Urca, Arpoador, Ipanema, Leme y Copacabana. En varios videos se observaron pequeñas especies que cruzaron zonas rasas y formaron sombras extensas sobre el mar claro.

Usuarios de redes compartieron imágenes desde drones y cámaras subacuáticas. Muchos afirmaron que no habían visto esa concentración de peces en años recientes.

El Instituto Estatal del Medio Ambiente (INEA) indicó que las manchas no tenían relación con polución. El organismo reiteró que se trató de un fenómeno natural y escuchó bañistas que describieron la experiencia como positiva.

Especialistas explican el fenómeno

Las manchas aparecieron a inicios de la semana y alcanzaron más de un kilómetro de extensión. Según Marcelo Vianna, profesor del Departamento de Biología Marina de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), los cardúmenes estaban formados por anchoas ñatas o sardinas. El tamaño pequeño de estas especies y su desplazamiento en zonas superficiales generaron sombras amplias y visibles desde lejos.

El biólogo señaló que los grupos permanecieron en posición horizontal. Esta característica provocó una percepción mayor del volumen real. Añadió que el fenómeno reflejó el último ciclo reproductivo de las sardinas.

La claridad del agua facilitó la observación. Vianna afirmó que el mar carioca reduce su temperatura en verano, lo que causa la llamada surgencia. El ascenso de agua fría desde el fondo trae nutrientes a la superficie. Ese proceso eleva la presencia de fitoplancton y atrae especies que se alimentan de microalgas, como las sardinas y las anchoas ñatas.

Vianna detalló que playas como Arpoador, Ipanema, Leme y Copacabana registran ese comportamiento cada año cuando el agua baja de temperatura. Aun así, el tamaño del cardumen visto en esta ocasión llamó la atención por su cercanía a la costa.

Impacto visual y advertencias ambientales

El INEA señaló que la mayor visibilidad de peces y otras especies marinas coincide con la mejora gradual de la calidad del agua. Sin embargo, especialistas alertaron sobre el acumulado de basura en días de playa llena. El exceso de plástico y poliestireno puede fragmentarse hasta convertirse en microplástico, con riesgos directos para estos peces.

Vianna indicó que el uso frecuente de drones y helicópteros facilita registros constantes del mar. Consideró que la observación genera integración con la naturaleza, pero insistió en la necesidad de conservar el ambiente.

¿Cómo ocurre la surgencia?

La geógrafa Flávia Lins de Barros, del Laboratorio de Geografía Marina de la UFRJ, explicó que la surgencia se origina en la región de Cabo Frio. El fenómeno depende de la dirección de los vientos y de la configuración de la costa. El viento empuja la capa superficial y permite que el agua fría del fondo ascienda.

La costa recortada desde Cabo Frio hasta Arraial do Cabo favorece este movimiento. Los vientos del Sudeste llevan el agua fría hacia el litoral carioca. Lins añadió que ese comportamiento se intensifica en verano. La especialista señaló que, en días de calor fuerte, el agua puede calentarse levemente en horas de la tarde.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.