El Caribe se recupera del peor huracán en 90 años, ahora rumbo a Bahamas

El huracán Melissa, el más potente del Atlántico en casi un siglo, deja una treintena de muertos. Conozca los detalles.

Por AFP
Un residente de El Cobre, en la provincia de Santiago de Cuba, camina entre árboles caídos, tendido eléctrico derribado y casas destruidas tras el paso del huracán Melissa, el 29 de octubre de 2025. El huracán Melissa se dirigía hacia las Bermudas el jueves después de causar estragos en el Caribe, dejando al menos 20 muertos en Haití y partes de Jamaica y Cuba en ruinas.
