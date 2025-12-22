El Mundo

El 2026 será un año difícil para el control global de las armas nucleares

En la primera mitad del próximo año se producirán dos acontecimientos clave, pero expertos advierten que la estructura de control de armas se está desmoronando.

Por AFP
De acuerdo con estadísticas de la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares, galardonada con el Premio Nobel de la Paz en el 2017, el gasto en armamento está subiendo.
En abril del 2026, Nueva York acogerá la Conferencia de Revisión (RevCon) del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), piedra angular de los marcos de seguridad mundiales. (Shutterstock)







