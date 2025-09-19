Ejército israelí promete ‘fuerza sin precedentes’ en Ciudad de Gaza

Esta imagen, tomada desde la frontera entre Israel y la Franja de Gaza, muestra unidades móviles de artillería israelíes desplegadas cerca de la valla fronteriza con el territorio palestino asediado este miércoles 17 de setiembre de 2025. Fotografía:

Gaza, Territorios Palestinos. El ejército israelí advirtió este viernes que empleará una “fuerza sin precedentes” en Ciudad de Gaza y urgió a la población a evacuar hacia el sur, tras anunciar el cierre de la carretera Salah al Din, una vía provisional de escape habilitada apenas 48 horas antes.

La advertencia coincide con el avance de la gran ofensiva terrestre y aérea que Israel lanzó el martes sobre la principal urbe de la Franja de Gaza, con el objetivo de “eliminar” al movimiento islamista Hamás.

El conflicto, desencadenado tras el ataque del 7 de octubre de 2023 en territorio israelí, ha derivado en una catástrofe humanitaria que mantiene a miles de familias en huida.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel seguirán actuando con una fuerza sin precedentes contra Hamás y otras organizaciones terroristas”, señaló en la red X el portavoz militar israelí en árabe, Avichay Adraee.

Según agregó, la única vía habilitada hacia el sur es la calle Al-Rashid, mientras la carretera Salah al Din —arteria que conecta el norte y el sur del enclave— permanecerá cerrada.

La ONU estima que cientos de miles de palestinos abandonan la ciudad, algunos a pie y otros en carretas tiradas por burros, en medio de constantes bombardeos.

“Nuestra vida se convirtió en una sucesión de explosiones y peligros”, relató por teléfono Sami Baroud, residente del oeste de Ciudad de Gaza.

“Lo hemos perdido todo: nuestras vidas, nuestro futuro, nuestra sensación de seguridad. ¿Cómo puedo evacuar si ni siquiera puedo pagar el transporte?”, cuestionó.

La ofensiva se desarrolla a tres días de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, en la que potencias occidentales como Francia y Reino Unido planean reconocer al Estado Palestino.

En paralelo, una comisión independiente designada por la ONU presentó un informe que acusa a Israel de cometer un “genocidio” en Gaza y responsabiliza directamente al primer ministro Benjamin Netanyahu y a altos mandos militares. Israel rechazó el documento, al que calificó de “sesgado y mentiroso”.

Cifras de la guerra

El ataque del 7 de octubre de 2023, perpetrado por comandos de Hamás, dejó 1.219 muertos en Israel, en su mayoría civiles, según cifras recopiladas con base en fuentes oficiales.

En respuesta, la campaña militar israelí ha provocado la muerte de al menos 65.141 palestinos en la Franja de Gaza, también en su mayor parte civiles, de acuerdo con el Ministerio de Salud del territorio, datos que la ONU considera fiables.