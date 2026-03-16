Ejército israelí dice que inició ‘operaciones terrestres limitadas’ contra Hezbolá en el sur de Líbano

Jerusalén, Indefinido. El ejército israelí anunció el lunes que inició “operaciones terrestres limitadas” contra el movimiento proiraní Hezbolá en el sur de Líbano.

“En días recientes, soldados de la 91.ª división de las FDI comenzaron operaciones terrestres limitadas y dirigidas contra bastiones clave de Hezbolá en el sur de Líbano”, indicaron las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) en un comunicado.

“Esta actividad es parte de un esfuerzo defensivo mayor por establecer y fortalecer una posición defensiva avanzada, que incluye el desmantelamiento de la infraestructura terrorista y la eliminación de terroristas que operan en la zona”, agregó el ejército.

“Antes de la entrada de los soldados a la zona, las FDI efectuaron ataques utilizando artillería y la Fuerza Aérea Israelí contra numerosos objetivos terroristas para mitigar las amenazas en el entorno operativo”, señaló.

Líbano se vio arrastrado a la guerra en Oriente Medio el 2 de marzo, cuando Hezbolá atacó a Israel en respuesta a la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei, en los bombardeos estadounidenses e israelíes contra la república islámica.