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Ejército israelí dice que inició ‘operaciones terrestres limitadas’ contra Hezbolá en el sur de Líbano

‘Soldados de la 91.ª división de las FDI comenzaron operaciones terrestres limitadas’, dice el ejército.

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Por AFP
Humo en la aldea de Khiam, Líbano, visto desde Galilea, Israel.
Humo en la aldea de Khiam, Líbano, visto desde Galilea, Israel. (ODD ANDERSEN/AFP)







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