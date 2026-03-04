Ejército de Israel entró en varios pueblos de Líbano

Líbano se vio arrastrado a la guerra regional el 2 de marzo, cuando el movimiento proiraní Hezbollah lanzó un ataque contra Israel en represalia por la muerte del líder supremo iraní Ali Khamenei.

Beirut, Líbano. El ejército israelí ingresó en varios pueblos fronterizos en el sur de Líbano, confirmó una fuente de la fuerza de la ONU a la agencia AFP.

“Las fuerzas israelíes están presentes hoy en varias aldeas, incluyendo Kfar Kila, Hula, Kfar Shuba, Yarun y Jiam”, dijo a la AFP una fuente de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en Líbano (FPNUL).

Según declaraciones del ejército de Israel al New York Times, sus fuerzas “han avanzado y tomado el control de posiciones estratégicas” en el sur de Líbano como parte de lo que describen como una medida defensiva para crear una zona de amortiguamiento.

El propósito es prevenir ataques contra las comunidades israelíes fronterizas, dijo el portavoz militar Effie Defrin al Times.

Israel afirmó haber iniciado ataques en el sur de Líbano tras ordenar a los habitantes al sur del río Litani que abandonaran la zona, en el marco de la ampliación de la ofensiva contra los combatientes de Hezbolá, respaldados por Irán.

Los ataques israelíes mataron al menos a 11 personas el miércoles en el sur de la capital, Beirut, y en Baalbek, según el Ministerio de Salud y un medio estatal. El total de muertos supera los 40 y los desplazados, al menos 30.000, según Babar Baloch, portavoz de la agencia de la ONU para los refugiados.

Por su parte, Hezbolá dijo haber lanzado ataques con drones contra una base militar israelí cerca de Tel Aviv, en el centro de Israel, y contra una base naval en Haifa, en el norte del país.