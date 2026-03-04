El Mundo

Ejército de Israel entró en varios pueblos de Líbano

El ejército ingresó en Líbano y tomó “áreas estratégicas” del país vecino, dice general israelí, en ofensiva contra Hezbolá.

Por AFP
Líbano se vio arrastrado a la guerra regional el 2 de marzo, cuando el movimiento proiraní Hezbollah lanzó un ataque contra Israel en represalia por la muerte del líder supremo iraní Ali Khamenei.
