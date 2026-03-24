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Ejército de Israel anuncia que tomará el control de una amplia zona en el sur de Líbano

“Cientos de miles de residentes del sur de Líbano que fueron evacuados hacia el norte no volverán al sur del Litani” hasta que se garantice seguridad, dice ministro.

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Por AFP
Explosión en las afueras de Tiro, la quinta ciudad más grande de Líbano, bajo asedio israelí en su campaña contra Hezbolá.
Explosión en las afueras de Tiro, la quinta ciudad más grande de Líbano, bajo asedio israelí en su campaña contra Hezbolá. (KAWNAT HAJU/AFP)







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