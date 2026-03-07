El Mundo

Ejército de Israel anuncia lanzamiento de ataque ‘a gran escala’ sobre Teherán

“Las fuerzas israelíes han comenzado una ola de ataques a gran escala”, señaló comunicado militar israelí. Esto es lo que se sabe hasta ahora.

EscucharEscuchar
Por AFP
Complejo militar de Irán Taleghan 2 sitio Parchin tras bombardeo israelí.
Complejo militar de Irán Taleghan 2 sitio Parchin tras bombardeo israelí. (-/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Conflicto en IránIránIsrael
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.